Warrior Nun 2: Ava e le sorelle guerriere al centro del nuovo trailer della serie Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Warrior Nun, serie drammatica fantasy basata sul personaggio del fumetto Warrior Nun Areala, creato originariamente da Ben Dunn e apparso in Antarctic Press Ninja High School #37, per la prima volta nel marzo 1993. I nuovi episodi, che arrivano a due anni dalla Stagione 1, escono a novembre.

La seconda stagione della serie sarà disponibile sulla piattaforma digitale il 10 novembre prossimo. Ecco la sinossi ufficiale della stagione: Ava e le Sorelle Guerriere dell'OCS devono trovare un modo per sconfiggere l'angelo Adriel, che cerca di trasformare il suo seguito nella religione dominante del pianeta.

La serie live-action Warrior Nun ha debuttato con la sua intera prima stagione di 10 episodi su Netflix più di due anni fa, il 2 luglio 2020. La serie segue la già citata Ava Silva, un'orfana tetraplegica che si unisce a un antico ordine di suore guerriere dopo aver manifestato nuove abilità soprannaturali.

La prima stagione di Warrior Nun è stata accolta da recensioni generalmente positive, con un indice di gradimento del 68% e un punteggio di pubblico del 75% su Rotten Tomatoes. "Sebbene l'impostazione drammatica di Warrior Nun la appesantisca, le performance del cast e l'eccellente coreografia dei combattimenti possono essere sufficienti per coloro che cercano più pulp in questo tipo di offerta", si legge sul sito Critics Consensus. Su queste pagine potete recuperare anche la nostra recensione di Warrior Nun.

A proposito della conclusione della passata stagione, lo showrunner Simon Barry ha dichiarato: "Sapevamo che sarebbe stato una sorta di terremoto, non solo il tradimento di padre Vincent, ma anche l'idea che la loro intera mitologia fosse costruita su una menzogna. Adriel non è arrivato sulla Terra dal paradiso e non ha donato il potere alla prima Warrior Nun. Il sistema di valori del loro stesso ordine si basava su delle bugie, volevamo approfondire quella parte".