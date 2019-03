Warrior Nun: Alba Baptista sarà la protagonista della serie Netflix

Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, Alba Baptista sarà la protagonista della nuova serie Netflix intitolata Warrior Nun. Ecco cosa sappiamo.

Non solo, oltre ad apprendere questa notizia sappiamo - sempre grazie all'esclusiva di Deadline - che sono stati scritturati anche altri membri del cast per questa serie Netflix, che sono: Toya Turner, Tristan Ulloa, Thekla Reuten, Kristina Tonteri-Young, Lorena Andrea ed Emilio Sakraya. Tutti questi attori saranno dei series regular nel serial che si ispira al manga di Simon Barry, che è anche il creatore e produttore esecutivo del prodotto Netflix. Ma di cosa parlerà questa nuova e interessantissima serie?

Scritta da Barry, Warrior Nun ruota attorno al personaggio di Ava (la Baptista), una ragazza di 19 anni che si sveglia in un obitorio con una nuova prospettiva di vita e un manufatto divino incastonato nella schiena. Ava scopre così di far parte di un antico ordine che è stato incaricato di combattere i demoni sulla Terra e le potenti forze che rappresentano il paradiso e l'inferno hanno il compito di trovarla per poterla controllare. I personaggi spiegati in dettaglio, come recita la casting call:

Il personaggio della Baptista, Ava, scopre la libertà per la prima volta nella sua giovane vita dopo essere stata liberata da un orfanotrofio violento e dalla prigione che rappresentavano la sua mente e il suo corpo. Di conseguenza vuole provare tutto in una volta e questo potrebbe portarla ad avere ambizioni un po' troppo avventate.

La Turner interpreta il ruolo di Shotgun Mary, una donna fedele alla sorellanza più che alla Chiesa. È sfuggita alla tragedia che ha colpito la sua famiglia ed è stata allevata con principi religiosi ma la ragazza non l'ha mai abbracciata completamente. Naturalmente, lei è fedelissima e le suore sanno perfetamente di poter contare su di lei perché non le lascerà mai sole e sarà sempre lì a coprir loro le spalle.

Ulloa interpreta il ruolo di Padre Vincent, il capo spirituale e strategico dell'Ordine della Spada Cruciforme. Dietro il personaggio che rappresenta Dio in Terra, l'uomo presenta una vulnerabilità che è allo stesso tempo disarmante e attraente. Un fenomento nel compiere scelte sbagliate, lui ha deciso di indossare il collare e dedicarsi alla Chiesa lasciando così una dipendenza per abbracciarne un'altra.

La Reuten è Jillian Salvius, CEO di una startup tecnologica che ha sfidato direttamente il potere del Vaticano facendo una scoperta che potrebbe rendere la religione obsoleta. Dicono che corra una linea davvero sottile tra genialità e ossessione.

La Tonteri-Young interpreta la giovane sorella Beatrice, una donna con una forza zen estremamente placida. Beatrice è una potente suora guerriera. Stratega della squadra al quartier generale, Beatrice usa la sua natura riservata e intuitiva per analizzare tutti e tutto ciò che la circonda.

Andrea interpreta il ruolo di Suor Lilith, nata in una famiglia d'élite, è una suora per eredità ed è fortemente devota al punto da oltrepassare spesso i confini.

Infine Sakraya interpreta JC, il leader carismatico di un gruppo di piccoli criminali che fanno scorribande di vario genere per tutta Europa, mettendosi nei guai e "rubando i ricchi per dare a sé stessi". Mentre la maggior parte dei membri della banda sono anime senza scopo, JC ha vera ambizione. Ha grandi progetti per la sua vita, ma per ora è impegnato a vivere il momento.