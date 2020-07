Warrior Nun, anche il cast chiede a gran voce una seconda stagione

Il finale di Warrior Nun ha lasciato molte cose in sospeso e, sembra necessaria a tutti una seconda stagione per chiarire alcuni quesiti fondamentali. Non solo il pubblico la reclama a gran voce ma, anche alcuni membri del cast sperano fortemente di poter ritornare sul set della serie Netflix.

Nell'ultimo episodio non sono di certo mancati i colpi di scena. Abbiamo capito infatti che Padre Vincent lavora al fianco di Adriel, il quale non è un angelo bensì un temibile essere demoniaco che per tale ragione è stato rinchiuso in una tomba per migliaia di anni.

Secondo il creatore della serie e showrunner Simon Barry, quelle rivelazioni sono un punto di svolta per le suore guerriere e aprono chiaramente le porta ad una potenziale seconda stagione. "Tutto è stato cambiato per l'OCS e quindi devono fare i conti con una completa inversione della loro esistenza. Erano una setta segreta. Un tempo erano protette dalla chiesa, e ora sono un po' sole e alla deriva".

Alba Baptista, che interpreta Ava, ha detto che le piacerebbe approfondire maggiormente le abilità soprannaturali del suo personaggio in un'eventuale nuova stagione di Warrior Nun: "Mi piacerebbe esplorare di più i poteri di Ava o quanto meno comprendere tutte le varie sfaccettature dei suoi poteri. Penso ci sia ancora un oceano da scoprire".

Mentre Toya Turner ha rivelato che le piacerebbe scavare più a fondo nel retroscena di Shotgun Mary e vedere le suore che si avventurano un po' più spesso nel mondo reale: "So che molte ragazze non escono molto nel gruppo. Sarebbe bello se fossero in grado di farlo di più".



In attesa di novità, vi lasciamo alla nostra recensione di Warrior Nun.