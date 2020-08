Warrior Nun, chi porterà il manufatto nella seconda stagione?

La storia di Warrior Nun la conoscerete probabilmente tutti: una ragazza torna in vita grazie ad un misterioso e potentissimo manufatto che le permette di diventare leader di un gruppo di suore ninja in perenne lotta con dei pericolosissimi demoni.

Chi ha visto la serie, però, sa che la nostra Ava non era destinata a diventare la portatrice del manufatto: la protagonista dello show Netflix era infatti soltanto un intermezzo, un nascondiglio prima che la potentissima arma passasse alla sua proprietaria designata, presumibilmente Lilith.

La questione è dunque ancora aperta: sarà ancora Ava a portare il manufatto nella prossima stagione di Warrior Nun? Al riguardo non vi sono ancora certezze, mentre permangono delle spaccature tra i membri dell'Ordine della Spada Cruciforme: le suore si dividono infatti tra chi affiderebbe la leadership a Lilith e chi, come Shotgun Mary, crede che pur essendo una grandissima combattente Lilith non abbia le qualità che dovrebbe avere un leader.

Insomma, le pretendenti non mancano: chi pensate sia più meritevole di portare il manufatto? Pensate che Ava sia la persona adatta per guidare l'Ordine o preferireste una delle suore? Fatecelo sapere nei commenti! Lo showrunner, intanto, ha parlato del finale della prima stagione di Warrior Nun; vediamo, invece, cosa ci aspetta nella prossima stagione di Warrior Nun.