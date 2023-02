Warrior Nun: continua la campagna dei fan per salvare lo show, l'autore li ringrazia

Come saprete, Netflix ha cancellato Warrior Nun dopo appena due stagioni, visto che i numeri ottenuti dallo show non giustificavano il rinnovo per una Stagione 3. Immediatamente dopo la notizia, i fan della serie si sono riversati sui social facendo partire una campagna per salvare lo show condividendo l'hashtag #SaveWarriorNun, diventato virale.

Mentre ancora nessun altro servizio di streaming ha salvato Warrior Nun, i fan continuano a racimolare fondi per diffondere cartelloni pubblicitari con l'hashtag #SaveWarriorNun da affliggere un po' dappertutto. Uno degli ultimi condivisi è stato ritwittato dall'autore della serie Simon Barry, che ha espresso i suoi ringraziamenti via social, con l'emoji di due mani che formano un cuore.

I cartelli a sostegno di questa campagna per salvare Warrior Nun sono apparsi sia a Times Square a New York che in molte località di Londra e adesso - in quello ricondiviso dall'autore della serie - anche in Arizona.

Warrior Nun è stata da Barry (Van Helsing, Bad Blood) che ne è anche produttore esecutivo insieme a Stephen Hegyes, Jet Wilkinson, Dean English e Robert Burke. Lo show era stato inizialmente sviluppato come un adattamento cinematografico, ma il progetto è stato poi reimmaginato come una serie televisiva per Netflix, venendo ordinata dallo streamer nel 2018.

La prima stagione della serie ha debuttato su Netflix il 2 luglio 2022 ed è stata accolta da recensioni per lo più positive. Nell'agosto 2020, Netflix ha rinnovato la serie per una seconda stagione.

Il cast principale della serie e alcuni membri della troupe si sono riuniti tramite una telefonata virtuale per annunciare che la seconda stagione di Warrior Nun era ufficialmente in programma. Sebbene la serie sia stata rinnovata rapidamente, la pandemia ha causato ritardi nelle riprese. La pre-produzione della seconda stagione è iniziata nel maggio 2021 e le riprese sono iniziate a Madrid, in Spagna, nel luglio 2021, per concludersi il 4 novembre 2021.

La seconda stagione di Warrior Nun ha debuttato il 10 novembre 2022, mentre la cancellazione di Netflix è arrivata nel dicembre successivo.