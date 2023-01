Warrior Nun: i fan supplicano Apple TV+ di salvare lo show cancellato da Netflix

Lo scorso dicembre Netflix ha cancellato Warrior Nun dopo appena due stagioni dal debutto, lasciando la storia senza una conclusione definitiva e molte domande ancora senza risposta. Proprio per questo motivo i tantissimi fan della serie non si rassegnano e adesso hanno chiesto, anzi supplicato Apple TV+ affinché intervenga per salvare la serie.

Su Twitter, infatti, "Apple TV Revive Our Show" è in trend e questo è il genere di cose che attira l'attenzione di una piattaforma. La seconda stagione ha fornito prestazioni eccellenti ma i responsabili delle decisioni sono rimasti indifferenti. Sembra che le serie Netflix debbano avere il successo di Stranger Things o Mercoledì per essere rinnovate. Tuttavia, c'è speranza che Warrion Nun continui su altre piattaforme. I fan di Tuca & Bertie non avrebbero mai immaginato di poter avere più stagioni su Adult Swim, ad esempio. Minx sta già rinascendo su Starz dopo lo stop di HBO Max.

Dal canto suo, Netflix ha confermato che non cancella mai serie di successo, in risposta alle recenti polemiche dopo le cancellazioni di serie come 1899 o Inside Job e proprio di Warrior Nun.

La prima stagione di Warrion Nun segue Ava che fa i conti con il suo nuovo status di membro dell'Ordine della Spada Cruciforme, un gruppo di donne devote che si dedicano a combattere un antico male. Nella sua vita precedente, Ava era paraplegica, rimasta orfana dopo la morte della madre. Ma quando Ava stessa incontra un destino simile, le suore la resuscitano. Quando torna in vita, Ava viene marchiata con il potere di un'antica aureola che la trasforma nella Monaca Guerriera. La seconda stagione, invece, non si è conclusa con un finale definitivo ma aperto all'arrivo di nuove stagioni, che con la cancellazione di Netflix non vedremo mai, almeno sulla sua piattaforma digitale.

Ora non rimane altro da fare che sperare nell'intervento di qualche network o piattaforma concorrente. Chissà se Apple TV+ raccoglierà l'invito dei fan di Warrior Nun.