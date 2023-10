Warrior Nun, novità sulla trilogia di film: il creatore della serie è coinvolto?

In seguito all’annuncio del clamoroso ritorno di Warrior Nun sotto forma di trilogia di film, il creatore della serie ha risposto ai rumour che parlavano del suo ritorno per la realizzazione delle pellicole.

Simon Barry, showrunner dello serie tv, ha confermato che non ritornerà per lavorare sulla trilogia in un post pubblicato sul social X: “Ciao famiglia #WarriorNun, grazie per tutti i vostri commenti/messaggi/domande ecc. Per vostra informazione, non ho idea di cosa verrà annunciato domani. Non faccio parte del team che produce i film e non ho accordi in corso per servizi di scrittura o regia. Ma sono con voi.”

Un tweet decisamente strano e inaspettato, dato che lo stesso Barry è sempre stato in prima linea per evitare che lo show fosse cancellato e successivamente riesumato. Lo showrunner, dopo l’annuncio della trilogia di film, aveva twittato: “Oggi sono felice di annunciare ufficialmente che grazie alle vostre voci, alla vostra passione e ai vostri sforzi incredibili, #WarriorNun tornerà e sarà più EPICA di quanto possiate immaginare. Ulteriori dettagli in arrivo! PRESTO! Grazie!!!”. Quella di Barry sembra essere stata una semplice notizia da “insider”, senza diretto coinvolgimento all’interno del progetto. Non resta quindi che attendere ulteriori notizie sulla futura trilogia di Warrior Nun.

