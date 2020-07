Warrior Nun: rivelata la più grande paura della protagonista Ava

Mentre il cast di Warrior Nun chiede una seconda stagione, i numerosi fan dello show di Netflix sono rimasti colpiti dal personaggio di Ava. Scopriamo qualche dettaglio del carattere della protagonista dello show.

Interpretata da Alba Baptista, Ava è una giovane ragazza costretta a vivere in un orfanotrofio dopo un incidente stradale, costato la vita della madre e che ha causato la sua immobilità. Nella struttura dove si trova, Ava è costretta a subire abusi di ogni tipo, fino alla sua morte, causata dalla suora che dirige l'orfanotrofio. Una volta risvegliatasi, a causa dei suoi poteri, la protagonista si unirà all'ordine di suore che hanno come obiettivo la caccia ai demoni, conoscendo così altre persone con le quali viaggerà per sconfiggere i numerosi nemici dell'ordine .

Durante un addestramento insieme a Beatrice, Ava decide di rivelarle la sua paura più grande: rimanere da sola, come durante gli anni in orfanotrofio. Questa confessione stupisce Beatrice, la quale pensava che Ava avesse più paura di ritornare immobile nel caso non riuscisse più ad attingere ai suoi poteri. Se siete interessati a questa nuova e originale serie di Netflix, ispirata al fumetto scritto e disegnato da Ben Dunn, vi segnaliamo la nostra recensione di Warrior Nun.