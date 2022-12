Warrior Nun, lo showrunner guida la carica dopo la cancellazione: 'Sto ancora lottando'

Netflix ha cancellato Warrior Nun dopo due stagioni. La notizia, arrivata pochi giorni fa, ha colto di sorpresa i fan della serie tanto quanto il suo creatore e showrunner Simon Barry, che senza perdere troppo tempo si è subito messo in moto nel tentativo di salvare la serie.

Barry è così andato sui social per suonare la carica e per far sapere a tutti che "sta ancora lottando", con #SaveWarriorNun che intanto continua a guidare i post degli appassionati. L'ultimo post è accompagnato dalla classica GIF di Steve Rogers che recita "I can do this all day".

"Ho appena scoperto che Netflix non rinnoverà #WarriorNun - il mio sincero apprezzamento a tutti i fan che hanno lavorato così duramente per far conoscere questa serie, e per l'amore che avete dimostrato a me, al cast e a tutto il team di produzione. È stato un privilegio farne parte", queste le parole utilizzate dallo sceneggiatore dopo la cancellazione.



Warrior Nun racconta la storia di Ava e delle Sorelle Guerriere dell'OCS che "devono trovare un modo per sconfiggere l'angelo Adriel, mentre cerca di trasformare il suo seguito nella religione dominante del pianeta". Il cast è composto da Alba Baptista nel ruolo di Ava Silva, Lorena Andrea nel ruolo di Sorella Lilith, Kristina Tonteri-Young nel ruolo di Sorella Beatrice, Tristán Ulloa nel ruolo di Padre Vincent, Thekla Reuten nel ruolo di Jillian Salvius, Sylvia De Fanti nel ruolo di Madre Superion e William Miller nel ruolo di Adriel.

Secondo voi Warrior Nun riuscirà a salvarsi, magari trovando una nuova casa su un'altra piattaforma? In attesa di nuovi aggiornamenti, vi ricordiamo che Netflix ha cancellato Blockbuster.