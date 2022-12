Warrior Nun: niente Stagione 3, Netflix cancella la serie sulle suore guerriere

Come riportato da Deadline e da altre autorevoli testate giornalistiche, Netflix ha deciso di cancellare Warrior Nun dopo un ciclo di appena due stagioni, non proseguendo quindi con il rinnovo per una terza mandata di episodi. Eppure, la seconda stagione dello show aveva debuttato al quarto posto, in un periodo dominato da Manifest e The Crown 5.

Il creatore e showrunner Simon Barry ha pubblicato su Twitter la sua reazione alla cancellazione dello show, ringraziando i fan per tutto il loro amore e supporto: "Ho appena scoperto che Netflix non rinnoverà #WarriorNun - il mio sincero apprezzamento a tutti i fan che hanno lavorato così duramente per far conoscere questa serie, e per l'amore che avete dimostrato a me, al cast e a tutto il team di produzione. È stato un privilegio farne parte".

Warrior Nun era incentrata su Ava e le Sorelle Guerriere dell'OCS che "devono trovare un modo per sconfiggere l'angelo Adriel, mentre cerca di trasformare il suo seguito nella religione dominante del pianeta". La serie aveva come protagonisti Alba Baptista nel ruolo di Ava Silva, Lorena Andrea nel ruolo di Sorella Lilith, Kristina Tonteri-Young nel ruolo di Sorella Beatrice, Tristán Ulloa nel ruolo di Padre Vincent, Thekla Reuten nel ruolo di Jillian Salvius, Sylvia De Fanti nel ruolo di Madre Superion e William Miller nel ruolo di Adriel.

La prima stagione di Warrior Nun era stata accolta da recensioni generalmente positive, con un indice di gradimento del 68% e un punteggio di pubblico del 75% su Rotten Tomatoes. "Sebbene l'impostazione drammatica di Warrior Nun la appesantisca, le performance del cast e l'eccellente coreografia dei combattimenti possono essere sufficienti per coloro che cercano più pulp in questo tipo di offerta", si legge sul sito Critics Consensus.

Lo show si basava sul personaggio del fumetto Warrior Nun Areala, creato originariamente da Ben Dunn e apparso in Antarctic Press Ninja High School #37, per la prima volta nel marzo 1993. Su queste pagine potete leggere la recensione di Warrior Nun 2, che non ci aveva convinto appieno, soprattutto dopo lo sconvolgente finale della Stagione 1.