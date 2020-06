Warrior Nun: suore infuriate e arti marziali nella nuova folle serie Netflix

A poco più di un anno dal suo annuncio, Netflix ha finalmente pubblicato online il primo, energico e promettente trailer dell'intrigante Warrior Nun, serie televisiva originale della piattaforma streaming basata sull'omonima opera a fumetti scritta e disegnata da Ben Dunn e pubblicata in territorio americano da Antarctic Press.

Esattamente come per il fumetto, la storia di Warrior Nun miscela folklore, religione e azione raccontando la vicenda di una ragazza di diciannovenne che si sveglia improvvisamente in uno strano obitorio, apparentemente resuscitata e con uno strano artefatto magico incastonato nella sua schiena - come si vede benissimo anche nel trailer.

Scopre così di esser divenuta parte di un Ordine incaricato di sconfiggere i demoni sulla Terra, mentre delle forze estremamente potenti - che rappresentano sia l'Inferno che il Paradiso - vogliono controllarla e sfruttarne il potere, ma sia la protagonista che l'Ordine daranno del filo da torcere ai loro avversari.



Dal filmato, Warrior Nun appare davvero interessante e movimentata, un mix di tante idee provenienti da fumetti leggendari come Hellblazer o da serie televisiva cult come Buffy l'Ammazzavampiri o anche Supernatural, declinata in salsa teen e moderna.

Lo showrunner è un nome anche apprezzato, trattandosi di Simon Barry (Continuum), che sarà anche sceneggiatore di alcuni dei 10 episodi della prima stagione, in arrivo su Netflix il prossimo 2 luglio. Fateci sapere le vostre opinioni nei commenti.