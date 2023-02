Warrior Nun vince ancora su The Last of Us: 'Scusa, Neil Druckmann'

The Last of Us continua a macinare numeri importanti - basti pensare ai 7,5 milioni di spettatori per il quarto episodio negli Stati Uniti, - ma il primato, contrariamente a quanto si possa credere, è ancora di Warrior Nun, nonostante la sua cancellazione da parte di Netflix.

Basata sui fumetti omonimi di Ben Dunn, la serie di Simon Barry si compone di due stagioni, l'ultima delle quali ha visto la luce il 10 novembre 2022. Ed è proprio il rapporto sugli spettacoli più popolari ad aver catturato l'attenzione di Amy Berg (showrunner e produttore esecutivo), che così ha aggiunto su Twitter: "Ancora il numero uno da settimane e settimane e settimane. Scusa, @Neil_Druckmann".

Infatti, per quanto The Last of Us possa essere l'adattamento più chiacchierato del momento, deve fare ancora molta strada prima di rimuovere Warrior Nun dall'Olimpo dell'intrattenimento televisivo: questo perché la serie di Netflix è ancora la più discussa e ripostata sui social, grazie al nutrito numero di fan al seguito, sempre pronto a creare nuovi hashtag, cartelloni pubblicitari e flash mob; non per questo la serie di Dunn è perfetta, come suggeriscono i diversi errori nella prima stagione di Warrior Nun.

La storia parla di Ava, ragazza tetraplegica che muore misteriosamente in un orfanotrofio gestito da suore. Il luogo viene poi attaccato da forze oscure, e una monaca, dopo aver estratto la sacra Aureola dal corpo di un cadavere, la inserisce nella schiena di Ava per nasconderla dai demoni che la cercano. Resuscitata, la ragazza si dà alla fuga, ma ora è l'ordine religioso segreto a essere sulle sue tracce. Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione sulla seconda stagione di Warrior Nun.