Warrior, i produttori della serie spiegano: 'Molti personaggi sono modellati su Bruce Lee'

Durante i titoli di testa di ogni episodio di Warrior, la serie Max ricorda agli spettatori che è "basata sugli scritti di Bruce Lee". In una nuova intervista, i produttori dello show, tra cui troviamo anche la figlia del leggendario artista marziale e attore Shannon Lee, hanno rivelato che diversi personaggi sono modellati sulla sua personalità.

Fu proprio Bruce Lee a ideare la serie che oggi conosciamo con il titolo di Warrior, quando era all'apice della sua carriera, proponendo lo show come un veicolo per il suo personaggio. All'epoca non andò in porto, ma Warrior è oggi un successo acclamato e l'influenza di Lee è ovunque. Non solo sua figlia, Shannon Lee, è produttrice esecutiva della serie, ma molti personaggi sono modellati sulla personalità e sulla carriera di Lee.

Ah Sahm, il protagonista principale della serie, è il personaggio che Lee ha creato per se stesso. Il personaggio di Andrew Koji condivide molte somiglianze con Lee, ma anche Li Yong, il tranquillo ma potente ufficiale Long Zii interpretato da Joe Taslim. Il produttore esecutivo Jonathan Tropper ha recentemente raccontato come abbiano usato Lee come base di partenza per più di un personaggio.

"In realtà abbiamo scritto il ruolo di Li Yong per Joe Taslim", esordisce Tropper. "E Justin Lin, il nostro produttore esecutivo, è rimasto molto colpito dal fatto che Joe potesse muoversi come Bruce Lee e che avesse una certa essenza che, per certi versi, sembrava molto più simile a Bruce Lee che ad Andrew Koji, perché Koji è alto un metro e ottanta e ha arti lunghi e non incarna in alcun modo la fisicità di Bruce Lee sotto questi aspetti. E credo che Justin abbia messo in testa a tutti noi l'idea che non dovessimo limitare Bruce Lee al solo Koji".

Il produttore ha continuato: "E ci sono momenti in cui seguiamo quel consiglio. C'è sicuramente Joe, certamente nei suoi movimenti di lotta e a volte anche solo nel suo alzare il sopracciglio o inclinare la testa; Joe incarna anche un po' di quella spavalderia di Bruce Lee. E pensiamo che ce ne sia abbastanza per tutti, se qualcun altro ne vuole un pezzo. Ed è davvero importante".