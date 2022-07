Warrior: la serie tv tratta dal film con Tom Hardy arriverà su Paramount Plus

Paramount+ sta lavorando a una serie televisiva di Warrior basata sul film di Gavin O'Connor del 2011. Il dramma sportivo di O'Connor segue due lottatori di MMA e fratelli, interpretati da Tom Hardy e Joel Edgerton, che portano il loro odio reciproco direttamente sul ring. La nuova serie televisiva sarà composta da 10 episodi in totale.

Adair Cole ha scritto la serie limitata di 10 episodi insieme a O'Connor, che tornerà a dirigere e produrre l'adattamento. La nuova serie di Warrior non continuerà la storia dei Conlon. Invece, si concentrerà su quattro nuovi combattenti - due uomini e due donne - che si contenderanno il titolo di vincitore. Il campione UFC in pensione Daniel Cormier interpreta uno dei protagonisti, un vedovo che combatte per pagare le spese mediche della moglie defunta. Gina Rodriguez, attrice di Jane the Virgin, dovrebbe interpretare Jessica Flores, che dovrà scoprire il proprio valore come combattente. La ricerca degli altri due protagonisti è ancora in corso.

Considerando l'enfasi posta sulle storie individuali dei combattenti nella nuova serie televisiva, sembra che il cuore e l'anima del film originale di O'Connor, Warrior, rimarranno intatti. Warrior non era solo un film di sport agonistico, ma anche un dramma intimo sulle lotte dei suoi eroi. Allo stesso modo, anche il nuovo show televisivo sembra concentrarsi sulle complesse sfide e relazioni vissute dai personaggi centrali e, man mano che gli spettatori familiarizzeranno con le loro storie, potranno immedesimarsi nelle situazioni dei combattenti e fare il tifo per loro quando raggiungeranno il ring.

Ora al pubblico non rimane che attendere ulteriori aggiornamenti sul casting della serie TV Warrior, poiché il progetto probabilmente completerà il suo gruppo di protagonisti nelle prossime settimane.

O'Connor aveva espresso a suo tempo l'intenzione di dare un seguito al film, senza mai riuscire a portarlo sullo schermo, ma a dieci anni dall'uscita la situazione è cambiata e ora è pronto a realizzare la serie tv. Si chiamerà Warriors e il regista garantisce che lo spirito sarà lo stesso, anche se i personaggi saranno diversi.

Su queste pagine trovate la recensione di Warrior, il film.