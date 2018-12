Warrior: il teaser della serie action nata da un'idea di Bruce Lee

Cinemax ha diffuso in rete un nuovo teaser trailer per Warrior, nuova serie d'azione ispirata da un'idea di Bruce Lee e prodotta da Justin Lin (Fast & Furious 6, Star Trek Beyond). Potete visionare il teaser all'interno della notizia.

Warrior è una serie action ambientato durante le brutali Tong Wars della Chinatown di San Francisco della seconda metà del XIX secolo. Lo show segue Ah Sahm, un prodigio nelle arti marziali che arriva a San Francisco dalla Cina in circostanze misteriose e diventa l'uomo di fiducia di una delle tong più potenti di Chinatown, le famiglia cinesi dedite al crimine organizzato.

"Ho sempre ammirato Bruce Lee per il suo incredibile impegno che ha consentito a molti asiatici di farsi strada nel mondo dell'intrattenimento e oltre" ha commentato il produttore esecutivo Justin Lin. "Mi sono incuriosito quando Danielle mi ha parlato di questa leggenda urbana su un'idea mai andata in porto di uno spettacolo televisivo e mi ha suggerito di produrlo insieme. Poi, quando Shannon ha condiviso con noi gli scritti di suo padre, ricchi di una filosofia unica e di un punto di vista che raramente si è visto rappresentato su schermo, Danielle e io abbiamo capito che la Perfect Storm avrebbe dovuto farlo."

Prodotta per Cinemax da Perfect Storm Entertainment, Tropper Ink Production e Bruce Lee Entertainment, Warrior debutterà sul piccolo schermo nel corso del 2019.