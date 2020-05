Sta Wars: The Clone Wars, Chi sono i Jedi sopravvissuti all'Ordine 66?

Mentre si discute dell'atteso finale di Star Wars: The Clone Wars, ecco un elenco di tutti i Jedi che sono sopravvissuti ad uno dei momenti più tragici di Guerre Stellari: l'Ordine 66. Attenzione nella notizia saranno presenti spoiler di numerose opere di Star Wars.

La fine della Guerra dei Cloni ha portato alla distruzione dell'ordine dei Jedi, i cui membri sono stati uccisi per ordine del futuro Cancelliere Palpatine. Nonostante questo, nel corso degli anni abbiamo scoperto la storia di Obi-Wan Kenobi e Yoda, ma i maestri di Luke Skywalker non sono stati gli unici che sono riusciti a sfuggire all'ordine del signore dei Sith. Anche Darth Maul, nonostante fosse un discepolo di Palpatine, è dovuto fuggire dalle truppe imperiali, nella sua fuga è stato aiutato da Ahsoka Tano, anche lei sopravvissuta al massacro. Nel videogioco Star Wars: The Fallen Order abbiamo conosciuto anche Taron Malicos, Cere Junda e Cal Kestis.

In Star Wars: Rebels abbiamo conosciuto anche Kannan Jarrus, Jedi padawan che è riuscito a fuggire e a far perdere le sue tracce. Abbandonerà quindi il suo addestramento, decidendo però di continuare a combattere contro l'Impero, morirà però mentre cerca di salvare Hera Syndulla.

Infine sappiamo che all'Ordine 66 è sopravvissuto anche Naq Med, personaggio che decise di abbandonare l'Ordine Jedi per capire cosa fare nella vita, passerà tutta la sua vita su Pam'Ba, nascondendosi agli inquisitori imperiali. Molti anni più avanti, il nipote deciderà di diventare un custode degli Jedi, raccogliendo oggi e testimonianze sull'ordine.

