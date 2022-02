Washington Black: Tom Ellis ha annunciato il suo nuovo ruolo dopo la fine di Lucifer!

Secondo quanto riportato da Deadline, Tom Ellis ha trovato il suo primo ruolo dopo la conclusione della serie di successo Lucifer su Netflix; si tratta di Washington Black, il nuovo progetto targato Hulu composto da nove episodi e prodotto da Sterling K. Brown. La serie è l'adattamento televisivo del romanzo scritto da Esi Edugyan edito nel 2018.

Come detto, si tratta del primo ruolo di rilievo per Tom Ellis dopo la conclusione di Lucifer su Netflix e vedrà l'attore affiancare nel cast lo stesso Sterling K. Brown e Iola Evans. La miniserie è sviluppata da Selwyn Seyfu Hinds sulla base del romanzo che in Italia è uscito col titolo di Le avventure di Washington Black.

Ellis interpreterà il ruolo di Christopher “Titch” Wilde, eccentrico inventore steampunk il cui entusiasmo nasconde una vulnerabilità interiore. Una morte orribile che avviene nella piantagione della sua famiglia porterà Titch a compiere un viaggio "nel cielo" con Wash, il protagonista undicenne interpretato da Eddie Karanja, al suo fianco.

Di seguito la sinossi del romanzo: George Washington Black, detto Wash, è uno schiavo di undici anni in una piantagione di canna da zucchero delle Barbados. Wash è terrorizzato dalla scelta del suo padrone di cederlo al fratello come servitore. Con sua sorpresa, tuttavia, l’eccentrico Christopher Wilde risulta essere un naturalista, un esploratore, un inventore e, soprattutto, un abolizionista. Presto Wash viene introdotto in un mondo di bizzarre invenzioni, in cui una macchina volante può trasportare un uomo attraverso il cielo, dove un ragazzo nato in catene può abbracciare una vita di dignità e libertà e dove due persone, separate da classi sociali distinte, possono vedersi solo come esseri umani. Ma quando un uomo viene ucciso e viene messa una taglia sulla testa di Wash, Christopher e Wash devono abbandonare tutto. Quello che segue è il loro volo lungo la costa orientale dell’America e, infine, verso un remoto avamposto nell’Artico. Presto la fuga spingerà Wash ancora più lontano, alla ricerca del suo vero sé. Dai campi di canna da zucchero dei Caraibi al lontano Nord, dai primi acquari di Londra agli inquietanti deserti del Marocco, La storia di Washington Black racconta una faccenda di tradimento, amore e redenzione, ponendo una domanda universale: qual è la vera libertà?

