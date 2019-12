Watchmen 2 si farà? Ne ha parlato, ancora, Damon Lindelof

La prima stagione di Watchmen è sicuramente stata un successo oltre le aspettative per HBO, e la sua conclusione arrivata proprio ieri ha dato adito alla domanda da un milione di dollari: "Watchmen 2 si farà?". Ne ha parlato Damon Lindelof durante una recente intervista.

Al momento la situazione non è molto chiara, per la verità, anche perché molte delle persone coinvolte hanno già accettato di prendere parte ad altri progetti, per cui eventualmente bisognerà trovare un compromesso con le varie impegnatissime agende.

"Dal punto di vista dei contratti non penso che ci siamo ancor. Non so quali siano le regole, ma Regina King sta dirigendo un flm attualmente, e se qualcuno degli altri attori volesse fare un altro film o una serie TV, credo che sarebbero liberi di farlo", ha detto Lindelof, che poi ha continuato:

"Siamo in un'epoca in cui Jean Smart può fare Legion e Watchmen contemporaneamente se riesci a far combaciare le agende. Non è più come ai tempi di Lost in cui dici "Mi dispiace Matthew Fox, sei bloccato per sei anni". Anche gli scrittori però stanno facendo altro. Non so, credo che se li chiamassi e loro fossero disponibili e gli dicessi "Hey, stiamo radunando la gang per un altro giro", loro lo farebbero. Ma forse sono io un po' ingenuo".

Già in passato, Lindelof non aveva chiuso le porte all'eventualità di continuare lo show, anche senza di lui. Insomma, Watchmen 2 è sicuramente una possibilità concreta, ma forse attualmente è ancora troppo presto per parlarne. Nel frattempo, già la prima stagione è un bell'accontentarsi. A tal proposito, date un'occhiata alla nostra recensione del penultimo episodio di Watchmen.