Watchmen: l'account Twitter di HBO cambia nome in onore di Regina King

La prima puntata della serie sequel dell'omonimo fumetto di Alan Moore e Dave Gibbons ha convinto critica e pubblico. Buona parte del grande successo di Watchmen è dato dall'ottima interpretazione di Regina King, che per l'occasione è stata omaggiata dall'account Twitter di HBO.

Infatti come si legge nel tweet presente in calce alla notizia, il nuovo nome ufficiale dell'account presente sul celebre social media è ora quello di Regina King Fan Account. L'attrice è rimasta stupefatta per il gesto, commentando: "Questo fa sorridere il mio cuore. HBO, a.k.a. Regina Fan Account". Abbiamo parlato della grande interpretazione della protagonista della serie nella nostra recensione del primo episodio di Watchmen, ma lo stato di grazie in cui versa la vincitrice di un Oscar per il suo ruolo in "Se la strada potesse parlare" dura per tutti i nove episodi dello show, fatto confermato anche dalle reazioni della stampa internazionale.

Non resta quindi che seguire il nuovo Regina King Fan Account per scoprire tutte le novità della serie, la cui seconda puntata andrà in onda il prossimo 27 ottobre. Ricordiamo inoltre che l'episodio in lingua originale sarà disponibile a partire da lunedì 28 alle 3:00 del mattino su Sky Atlantic, e in seguito sarà possibile vederlo in streaming su Sky Go e su Now TV.