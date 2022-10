Watchmen, Alan Moore disse a Lindelof di lasciarlo in pace: 'Non voglio averci a che fare'

Che Alan Moore non faccia salti di gioia quando si parla di adattamenti delle sue opere è cosa nota, vista anche la totale insoddisfazione che l'autore portò a casa dalle trasposizioni da lui precedentemente avallate: ci volle un bel coraggio da parte di Damon Lindelof, dunque, a contattare il fumettista per parlargli di Watchmen!

Eppure l'autore di Lost, che qualche tempo fa bocciò la possibilità di una seconda stagione di Watchmen, scrisse a Moore una lettera che fu accolta non particolarmente bene dal papà di Rorschach e soci: "La lettera penso cominciasse con: 'Mr. Moore, sono uno dei bast**di che attualmente stanno distruggendo Watchmen'. Non fu la migliore delle aperture" ha raccontato l'autore di V per Vendetta e From Hell.

Moore ha poi proseguito: "Andò avanti per un sacco in quello che mi sembrò uno sproloquio nevrotico. 'Può almeno dirci come pronunciare Ozymandias?', io risposi in maniera probabilmente molto ostile spiegando che Warner Bros. era al corrente del fatto che non avrebbero dovuto contattarmi per nessun motivo. Spiegai di aver disconosciuto l'opera in questione. [...] Dissi: 'Guardi, per me è imbarazzante. Non voglio avere nulla a che fare con lei o con il vostro show. Per piacere, non disturbatemi più'".

Chissà come avrà preso una risposta del genere il povero Damon! Certo che, in ogni caso, bisognerebbe essere degli illusi ad aspettarsi qualcosa di diverso da uno come Alan Moore... Che al nostro Alan piaccia o meno, comunque, qui vi lasciamo la nostra recensione di Watchmen.