Watchmen: e se arrivasse un grande annuncio al Comic-Con di San Diego?

Come abbiamo potuto apprendere dalla notizia del saluto del cast di Game of Thrones che avverrà il prossimo 19 luglio al Comic-Con di San Diego, HBO avrà dei panel dedicati alle sue serie di maggior successo alla celebre fiera. L'unica che non è stata nominata è Watchmen. Bisogna aspettarsi un annuncio a sorpresa?

L'emittente televisiva statunitense ha infatti confermato la presenza al SDCC dei panel di His Dark Materials, Game of Thrones, e Westworld con relativa sessione di autografi. Sicuramente si tratta di show dal grande appeal mediatico, ma risulta comunque abbastanza singolare il mancato annuncio, finora, di Watchmen, la serie TV tratta dall'omonima miniserie a fumetti di Alan Moore e Dave Gibbons, vera e propria pietra miliare della letteratura a fumetti, capace di vincere - unico caso nella storia - il premio Hugo e inserito dalla rivista Time nella lista dei cento migliori romanzi in lingua inglese.

La serie ha poi creato ulteriore interesse e mistero nei confronti dei fan, prima con il post di Damon Lindelof che omaggia Moore e Gibbons e successivamente con le dichiarazioni di Casey Bloys di HBO che ha descritto la sceneggiatura di Watchmen come qualcosa di fenomenale. Per questi motivi non sarebbe da escludere a priori un annuncio a sorpresa al Comic-Con riguardante la tanto attesa serie TV del co-autore di Lost.

Per quel che riguarda le altre serie HBO, queste sono le informazioni relative ai panel situati nella sala H:

His Dark Materials, sarà disponibile il 18 luglio alle 16:45. Saranno presenti: James McAvoy, Dafne Keen, Lin-Manuel Miranda, Jane Tranter e Ruth Wilson. La firma per gli autografi è prevista per le 14:45.

Westworld, il 20 luglio alle 13:15 saranno presenti i produttori esecutivi e registi Jonathan Nolan e Lisa Joy, accompagnati dagli attori Ed Harris, Thandie Newton, Aaron Paul, Tessa Thompson, Evan Rachel Wood e Jeffrey Wright. Gli autografi sono previsti per le 11:45.

Cosa ne pensate voi della mancata presenza di Watchmen? Quale annuncio sperereste di sentire? Fatecelo sapere sotto nei commenti.