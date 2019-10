Watchmen: gli ascolti premiano il debutto dello show HBO

Watchmen, l'ultima creazione di Damon Lindelof è una delle serie più attese quest'anno e i numeri registrati dalla première non fanno che confermarlo. La nuova serie targata HBO ha fatto segnare ottimi ascolti e ha debuttato con un totale di 1.5 milioni di spettatori tra tutte le piattaforme dell'emittente americana.

Secondo il report pubblicato da Deadline, Watchmen ha avuto una media di 800.000 spettatori registrando così il miglior esordio dell'anno per una serie trasmessa da un canale via cavo.

Lo show, basato sulla graphic novel di Alan Moore e con protagonista Regina King (nei panni della detective Angela Abar), è riuscito a fare meglio del finale di stagione di Succession, trasmesso la settimana precedente nello stesso slot. Parliamo infatti di un incremento degli ascolti del 21%.



Se invece andiamo a considerare il numero totale di spettatori, che include anche quelli via streaming, ci troviamo di fronte al miglior debutto di una serie sulle piattaforme digitali della HBO fin dai tempi di Westworld, che ha esordito nel 2016.



Il pilota di Watchmen ha già messo tanta carne al fuoco, senza farsi mancare una traumatica uscita di scena e una sequenza iniziale basata su un importante evento della storia americana, purtroppo poco conosciuto. Per saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione del primo episodio di Watchmen.