Watchmen avrà una seconda stagione? La risposta di Damon Lindelof

La serie sequel di Watchmen ad opera di Damon Lindelof è pronta a concludersi con il nono episodio in arrivo domani notte, ma dopo una grande accoglienza da parte della critica, nonché gli ottimi risultati in termini di ascolti, non possiamo che chiederci se arriverà anche una seconda stagione.

"È una domanda che va talmente al di sopra del mio ruolo che non saprei nemmeno da dove iniziare a rispondere" ha detto il regista Stephen Williams parlando con Variety. "Devo ancora riprendermi dalle riprese. Credo che vi vorrà del tempo per parlare della stagione 2."

Chi si è detta subito favorevole ad un seguito è invece la protagonista Regina King, interprete nello show di Angela Abar, ma la risposta più emblematica è sicuramente quella di Lindelof, che come di consueto non si è voluto sbilanciare.

"Sono profondamente felice per la ricezione che la serie ha avuto finora, e non voglio sembrare ingrato, ma al momento non ho intenzione di continuare la storia, e ciò è dovuto per la maggior parte al fatto che non ho un'idea" ha spiegato il creatore dello show. "Se verrò coinvolto in un altro seguito di Watchmen, dovrò essere in grado di spiegare il perché. E la risposta non potrà essere 'Beh, perché la prima stagione era bella".

Lindelof ha poi aggiunto: "Non sto dicendo che non potrà esserci una seconda stagione di Watchmen, e non sto neanche dicendo che quella stagione non dovrebbe portare avanti la storia di qualche personaggio della prima. Semplicemente non so cosa sarebbe."

Proprio per questo, stando all'autore della serie, l'ultimo episodio di Watchmen non sarà un ponte verso una nuova stagione: "Non penso che il finale della prima stagione sia un cliffhanger. Anche se qualcuno potrebbe pensare il contrario. Sarei davvero felice di discuterne."

In attesa di vedere il nuovo episodio, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Watchmen 1x08. Qui invece potete trovare le immagini ufficiali del nono episodio di Watchmen.