Watchmen batte Game of Thrones come miglior regia ai DGA Awards

Nella notte si è tenuta l'edizione 2020 dei DGA Awards, i premi assegnati annualmente dal sindacato dei registi di Hollywood. Se dal lato cinema è stato un trionfo per 1917, nella categoria delle serie tv sono uscite vincitrici Watchmen, Barry e Chernobyl.

La migliore regia per una serie drammatica è stata infatti assegnata a Nicole Kassel per il primo episodio di Watchmen, intitolato "È estate e stiamo finendo il ghiaccio". La serie HBO di Damon Lindelof era candidata anche per la regia del sesto episodio, l'acclamato "Questo essere straordinario", mentre tra le altre nomination erano presenti due puntate di Game of Thrones (La lunga notte e Gli Ultimi Stark) e il finale di stagione di Succession. Insomma, un dominio di HBO.

Per quanto riguarda le serie comedy, Barry ha battuto la concorrenza di Veep e soprattutto di The Marvelous Mrs. Maisel, show che era candidato con ben tre episodi su cinque posti disponibili. Nella categoria delle miniserie e film televisivi ha invece trionfato Chernobyl, la cui regia è stata preferita a quella El Camino: A Breaking Bad Movie, Fosse/Verdon, When They See Us.

Siete d'accordo con le scelte della DGA? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Watchmen 1x01 e alla nostra recensione di Chernobyl.