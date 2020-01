Watchmen candidata agli NAACP Award: Regina King tra gli artisti dell'anno

Nonostante la sua totale assenza dai Golden Globe 2020, con l'avanzare dalla stagione dei premi Watchmen ha attirato l'attenzione dei Critics' Choice Awards e dei NAACP Image Award, dove lo show è stato candidato per diverse categorie.

La National Association for the Advancement of Colored People ha infatti selezionato lo show di Damon Lindelof tra le migliori serie drammatiche dell'anno insieme a Godfather of Harlem, Greenlead, Queen Sugar e The Chi.

Regina King, interprete della protagonista Angela Abar, è stata nominata ai NAACP Image Award come miglior attrice in una serie drammatica e soprattutto come "Entertainer of the year", categoria in cui concorrerà insieme ad Angela Basset, Billy Porter, Lizzo e Tyler Perry. Sempre per quanto riguarda la serie HBO, Lindelof e Cord Jefferson sono stati candidati alla miglior sceneggiatura di una serie drammatica per l'episodio 'Questo essere straordinario' (qui trovate la nostra recensione dello splendido e innovativo Watchmen 1x06).

Per quanto riguarda i Critics Choice Awards, Watchmen ha portato a casa i premi per le categoria di miglior attrice protagonista (sempre Regina King) e miglior attrice non protagonista per Jean Smart, interprete nello show di Laurie Black.

Per altri approfondimenti, in caso abbiate già visto la serie, vi lasciamo alla nostra recensione finale di Watchmen.