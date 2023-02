Watchmen, il capo della HBO su un'ipotetica seconda stagione: 'Impossibile senza Lindelof'

Watchmen della HBO è stato capace di mettere d'accordo i fan dei fumetti e la critica come raramente era successo. Nonostante il grandissimo successo raggiunto dalla serie pare che non ci siano dei piani per il futuro. Il presidente della HBO ha parlato della possibilità di realizzare un seguito.

"Se non pensa che ci sia una storia in cui vuole mettere il suo cuore e la sua anima, è difficile per me pensare che valga la pena farlo. È stata una serie limitata molto speciale per noi. La metterei nel pantheon dei grandi lavori della HBO" ha spiegato Casey Bloys, puntando l'attenzione sulla realizzazione di una seconda stagione solamente se lo sceneggiatore Damon Lindelof avesse intenzione di esplorare altri lati della storia. "Se mai Damon volesse rivisitarlo, sa che è una porta aperta. Ma è difficile per me immaginare di farne una senza di lui" ha spiegato.

Nonostante Alan Moore si sia allontanato da Watchmen, la serie si è comunque rivelata un grandissimo successo. Il fumetto, all'epoca della sua uscita fu il motivo principale del sempre più violento deterioramento del rapporto tra il creatore Moore e la DC, fino alla rottura definitiva pochi anni noto. Questo non ha fatto altro che aumentare l'aura quasi mitica del prodotto che, nel corso del tempo, è diventato tra i più grandi classici della storia del fumetto americano e non solo.

Già qualche tempo fa era stata definita improbabile la possibilità di avere una seconda stagione di Watchmen ma sembra che i fan non abbiano intenzione di ridurre le proprie speranze. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!