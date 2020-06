Watchmen, il cast riunito per una conversazione in streaming: ecco come seguirla

Il cast dell'acclamata serie tv HBO "Watchmen" si troverà presto ad una tavola rotonda organizzata da Variety per una esclusiva diretta streaming in cui discutere le loro esperienze durante la produzione dello show.

La "Streaming Room" , presentata da HBO, si terrà il 22 giugno durante tutta la giornata (fuso orario degli Stati Uniti) e vedrà la partecipazione degli attori Regina King, Jeremy Irons, Jean Smart, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Yahya Abdul-Mateen II, Hong Chau e Jovan Adepo, insieme anche dall'ideatore Damon Lindelof ed i produttori esecutivi Nicole Kassell e Stephen Williams. Sarà moderata dal giornalista di Variety Adam B. Vary, esperto di film, serie tv e piattaforme streaming.

Una mega intervista da non perdere assolutamente, che potrebbe rivelare interessanti retroscena dal set, e, perché no, dare informazioni su un possibile rinnovo della serie, anche se di recente Lindelof ha dichiarato di non voler fare Watchmen 2, e in molti pensano che la chiusura della mini serie HBO non necessiti di ulteriori archi narrativi.

Per seguire la diretta bisogna compilare il form di partecipazione sul sito di Variety, che trovate in calce alla notizia, e prenoterete così la vostra presenza all'evento esclusivo per conoscere nuovi interessanti dettagli dal cast.

Watchmen è una delle serie televisive più riuscite degli ultimi anni, ed ha avuto un eccellente favore sia da parte del pubblico che della critica. Vi rimandiamo alla nostra recensione finale di Watchmen, e chi volesse approfondire i dettagli dello show, può leggere anche tutti gli Easter Eggs presenti nella miniserie HBO.