Watchmen, chi è davvero l'uomo sulla sedia a rotelle?

Nel primo episodio di Watchmen, un misterioso uomo su una sedia a rotelle chiede ad Angela Abar (Regina King): "Ci credi che potrei sollevare 90 chili?". La donna, imbarazzata, risponde che ci crede. Alla fine dell'episodio, il pubblico non sa ancora chi sia, ma dopo la seconda puntata il mistero è (forse) chiarito.

Nel primo episodio di Watchmen, l'uomo si rivela essere il ragazzo che nella scena iniziale impiccava Judd Crawford (Don Johnson), il capo della polizia di Tulsa. Durante un interrogatorio non ufficiale, dice ad Angela che ci sono troppe cose da dire e che se rivelasse tutto in una volta le farebbe scoppiare la testa.

Dopo il secondo episodio, Martial Feats of Comanche Horsemanship, in cui compare anche uno scioccante dettaglio blu, l'uomo sulla sedia a rotelle, a quanto pare, potrebbe essere il supereroe Hooded Justice. Si tratta di una teoria che non viene accertata nel corso dell'episodio, ma che si basa su alcuni possibili indizi. Per esempio, in American Hero Story, lo show nello show in Watchmen, Hooded Justice indossa un abito rosso e viola, come nei fumetti. E ogni volta che vediamo Will Reeves al giorno d'oggi, è vestito degli stessi colori.

Un altro indizio sta proprio nel cognome: nella prima scena della serie si vede un uomo incappucciato che insegue un ladro, che risulta essere l'eroico maresciallo Bass Reeves. Will, che ha perso la famiglia in tenera età, potrebbe essere un discendente del maresciallo, o averne preso il cognome.

Un terzo indizio, infine, potrebbe essere proprio quel cappio rotto che fa parte del costume di Hooded Justice.

Tutto questo, va detto, non si ritrova nel graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbons. Ma se quell'uomo può sollevare 90 chili, forse potrebbe essere davvero un supereroe.

In attesa del prossimo episodio, guarda il promo del terzo episodio di Watchmen.