Watchmen, la città di Tulsa insorge contro Donald Trump

Il primo episodio della serie HBO Watchmen si apre con le immagini della strage di Tulsa avvenuta nel 1921. Un momento poco conosciuto nella storia degli Stati Uniti che però fa ben comprendere quanto le discriminazioni nei confronti degli afroamericani persistano ormai da moltissimo tempo.

La cittadina dell'Oklahoma aveva avuto un vero e proprio boom economico grazie alla scoperta del petrolio, e questo portò numerosi lavoratori neri a trasferirvisi. Il rapporto tra i bianchi del sud e questi nuovi avventori di colore non era dei migliori e a seguito della morte del reverendo afroamericano Terence Crutcher, scoppiò una vera e propria rivolta che portò alla morte di moltissime persone di colore.

In memoria proprio di questo avvenimento un gigantesco murales giallo con la scritta "Black Lives Matter" campeggia lungo una delle vie principali di Tulsa, rendendola un simbolo della della lotta alla violenza razzista in America, sia contemporanea che che passata.

Qui Donald Trump ha deciso di organizzare il suo primo comizio dopo la pandemia di covid-19, nella città simbolo della lotta degli afroamericani, proprio durante il Juneteenth, la festa celebrata in memoria dell'abolizione della schiavitù. Una scelta che di certo non era stata apprezzata e che ha portato di fatto ad un vero e proprio flop di pubblico. Tulsa è insorta contro il presidente degli Stati Uniti, ricordando non solo George Floyd, ma tutte le vittime di colore che hanno perso la vita nelle lotte per l'uguaglianza razziale.



Tra l'altro uno degli sceneggiatori di Watchmen ha dovuto chiarire che non si tratta di una serie pro-polizia dopo il clamore degli ultimi giorni. Regina King assicura che tornerà in Watchmen 2, l'attrice che nell'ultimo periodo è divenuto un vero e proprio simbolo della lotta dei neri negli USA.