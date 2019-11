Watchmen: la colonna sonora fornisce nuove informazioni sull'universo narrativo

Watchmen è un sequel le cui vicende avvengono circa trenta anni dopo quelle dell'opera originale di Alan Moore. In questo periodo sono successe tante cose e non tutte appaiono in scena, ma gli autori sono impegnati a fornire dettagli ulteriori sull'universo narrativo in altri modi, incluso il vinile della colonna sonora.

Oltre all'aggiornamento settimanale della Peteypedia, in cui sono state date nuove informazioni sul segreto di Judd Crawford (il personaggio interpretato da Don Johnson), infatti, sul vinile della colonna sonora, firmata da Trent Reznor e Atticus Ross, sono presenti delle note che aiutano a inquadrare meglio il periodo storico e presentano il contesto culturale in cui è ambientato il nuovo show HBO, come riportato da Polygon.

La colonna sonora viene presentata come una ristampa del controverso The Book of Rorschach, album creato dai Sons of a Pale Horse, chiaro riferimento alla band Pale Horse che compare nella graphic novel. I vari appunti sono sul gruppo e le sue influenze, così come sugli effetti avuti dal terribile attacco del gigantesco calamaro alieno e le successive precipitazioni di piccoli calamari che continuano ad avvenire anche nel presente, come visto nella scena con Angela (Regina King) e sua figlia.



Tra le informazioni più interessanti, scopriamo che nel mondo di Watchmen esistono gruppi famosi nel nostro mondo, come i Jane's Addiction, ma anche i Nine Inch Nails, gruppo di cui Reznor è il fondatore e volto preminente.

In più, viene rivelato che l'album divenne di culto tra i seguaci fanatici di Rorschach, anche se ciò non era nell'intenzione del gruppo e li spinse a interrompere la produzione, soprattutto dopo che a un concerto c'erano diverse persone con indosso la maschera del proprio idolo.



La storia dei Sons of a Pale Horsen e dell'accoglienza riservata al loro disco non ha vere e proprie influenze sulla trama della serie, però ci mostra quanto sia stratificato il mondo proposto da Damon Lindelof e come il razzismo nel nome di Rorschach affondi le proprie radici già diversi anni prima rispetto a quando è ambientato lo show.



In attesa del quarto episodio, che andrà in onda l'11 novembre su Sky Atlantic, nella notte tra domenica e lunedì, vi invitiamo a leggere la recensione di Watchmen 1x03.