Watchmen, com'è stata creata l'identità di Hooded Justice? Parla lo sceneggiatore

In una splendida e corposa intervista pubblicata su A.V. Club, lo sceneggiatore Cord Jefferson ha avuto modo di addentrarsi sul discorso relativo all'identità segreta di Hooded Justice, al centro di uno dei misteri della serie HBO di Damon Lindelof e perno centrale della narrazione di This Extraordinary Being, sesto episodio dello show.

Lo sceneggiatore dell'episodio ha rivelato:



"Damon è entrato nella writers room con questa idea di voler rendere Hooded Justice un uomo di colore. Non sapeva ancora né chi sarebbe stato o addirittura che forma avrebbe preso questa storia, ma sapeva che Hooded Justice doveva essere afroamericano. Il discorso alla base era questo, dunque siamo partiti da questa premessa e abbiamo poi lavorato a ritroso. Damon assegna a noi sceneggiatori molti compiti a casa e un giorno ha detto 'ok, adesso spiegate come Hooded Justice potrebbe arrivare ad avere quel cappio al collo come parte del costume'".



Jefferson ha poi continuato: "Siamo tornati a casa e ci abbiamo pensato. Il giorno dopo sono tornato con una presentazione. È interessante il modo in cui guardiamo simboli, segni o cose del genere a seconda del contesto. Penso che quando molte persone leggono il Watchmen originale, vedono Hooded con il cappuccio e il cappio al collo e probabilmente pensano che possa essere un boia o simili. Ma nella mia mente, guardando a Hooded Justice e partendo dalla premesse che sia un uomo di colore, non c'è altro modo di vedere il personaggio se non come un nero vittima di violenza razziale. Così nella presentazione ho detto che lo avrei visto bene come un agente di polizia linciato come punizione per aver tentato di arrestare un uomo bianco e di spicco nella comunità. È piaciuto a tutti e da lì siamo arrivati a girarlo".



