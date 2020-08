Watchmen, com'è stato creato il Calamaro Gigante? Ce lo spiegano uno dei registi

La serie televisiva di Watchmen ideata da Damon Lindelof è una strana bestia, tanto distante in una certa misura dal fumetto originale di Alan Moore quanto rispettoso, fedele e vicino a diversi aspetti dell'opera, come ad esempio al fatto di aver ripreso l'attacco del Calamaro Alieno Gigante rispetto alla deviazione del film di Zack Snyder.

Uno dei registi della serie, Seth Green, ha evidenziato la sua eccitazione nell'aver portato in vita questo mostro visto anche nei fumetti, parlando anche dell'importanza di aver legato il Calamaro Alieno al viaggio emotivo di uno dei protagonisti, il Looking Glass di Tim Blake Nelson.



Ha spiegato il regista a Collider: "Guardando i precedenti lavori di Tim, abbiamo subito capito che doveva essere il suo personaggio a sperimentare i dolori e il trauma derivante dall'attacco del calamaro. Penso sia stata una mossa davvero brillante. Quando ho ricevuto la sceneggiatura, ho subito visto questa sua vita plasmata da quell'incidente. E ho dovuto anche dirigere l'attacco dei calamari. Ero così eccitato".



Ha continuato parlando della combinazione di effetti pratici e CGI alla base della creazione del mostro: "Abbiamo messo la telecamera su questa enorme zip line che si è poi allontanata dal ragazzo urlante nella scena. 'Cos'è successo?', e poi la telecamera schizza all'indietro e vedi la ruota panoramica in VFX e tutto distrutto intorno. E il calamaro è stato concettualizzato in VFX e ricreato in parte anche con effetti pratici".



Cosa ne pensate?

Vi lasciamo alla nostra recensione di Watchmen e allo speciale dedicato alla visione della società moderna di Damon Lindelof. Inoltre è stato smascherato anche Lube Man!