Watchmen: il commento di Regina King sull'emozionante scena finale

Pochi giorni fa, con l'episodio intitolato See How They Fly, si è conclusa la serie TV Watchmen, che ha visto Regina King nei panni della protagonista Angela Abar. L'attrice ha rilasciato delle dichiarazioni sul finale di stagione parlando anche del rapporto con un altro celebre personaggio presente all'interno dello show.

Il finale di Watchmen non è stato privo di colpi di scena o di importanti eventi dal forte impatto emotivo, come dimostrato dalla reazione del web impazzito per Lidelof. Dopo aver appreso della volontà di Regina King di tornare in Watchmen, l'attrice ha anche manifestato le proprie emozioni nei riguardi del finale del sequel televisivo dell'opera originale di Alan Moore e Dave Gibbons.

In un'intervista concessa a IGN, l'ormai celebre Sorella Notte - vi ricordiamo che saranno presenti spoiler all'interno dell'articolo - è tornata sulla fatidica scena dell'uovo e del rapporto che la lega al personaggio del Dottor Manhattan (Yahya Abdul-Mateen II).

"Mi sono davvero innamorata della storia d'amore tra Angela e il Dottor Manhattan, per questo quando lei vede l'uovo, io l'ho percepita come se in quel momento non le interessasse pensare all'opportunità di ricevere i suoi poteri. La mia interpretazione è che invece per lei si trattasse di un'ultima possibilità di poter stare vicina a Jon, in modo da ricongiungersi".

L'attrice ha poi aggiunto che in caso di trasmissione dei poteri da parte del Dottor Manhattan, si sarebbe comportata in modo responsabile.

"Anche se l'abbiamo vista mettere un uomo dentro la macchina e tutte le altre cose, credo che sia ancora una persona responsabile. Ha preso con sé tre bambini dopo la morte del suo partner durante la Notte Bianca. Per questo credo che sarebbe responsabile".

Nono sono previste altre stagioni per la serie di HBO, come confermato dalle dichiarazioni di Lindelof che considera Watchmen una serie antologica. Vi piacerebbe vedere una seconda stagione? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.