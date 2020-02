Watchmen: ecco le condizioni di Regina King per tornare nella seconda stagione

Durante la prima, e forse unica, sorprendente stagione di Watchmen l'abbiamo ammirata nei panni di una combattiva Sorella Notte. In attesa di sapere se HBO darà un seguito allo show, l'attrice Regina King ha parlato di cosa vorrebbe vedere nell'eventuale seconda stagione.

È stata una delle serie TV più apprezzate nel corso del 2019, ricevendo il plauso sia di critica, come dimostrato dal trionfo di Watchmen ai WGA Awards, sia di pubblico, che hanno potuto ammirare un'opera collegata alla graphic novel originale di Alan Moore e Dave Gibbons, ma allo stesso tempo forte di un'anima propria.

Nonostante le dichiarazioni di Damon Lindelof su Watchmen 2, che apre a una seconda stagione ma senza di lui, non ci sono ancora novità da parte dell'emittente televisiva statunitense. Durante un'intervista con The Hollywood Reporter, però, Regina King, che già in passato si era espressa a proposito di un suo coinvolgimento nella seconda stagione di Watchmen, ha sottolineato quali elementi vorrebbe ritrovare per garantire la sua presenza.

"Mi rivedrei totalmente in una seconda stagione, ma solo se fosse veramente brillante. Avrei bisogno di conoscere sia l'inizio e sia la fine, a differenza della prima stagione dove non sapevo quando ci sarebbe stata una fine. Mi fido totalmente di Damon Lindelof. Una parte di me, però, sente che sarebbe davvero difficile raggiungere le vette toccate dalla prima stagione".

Vi piacerebbe vedere una seconda stagione della serie scritta da Damon Lindelof? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Per tutti gli appassionati della serie, ricordiamo che HBO ha annunciato l'arrivo di Watchmen in DVD e Blu-Ray.