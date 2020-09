Watchmen: continua il successo della serie, premiata con 4 TCA Awards

L'opera di HBO e Damon Lindelof è stata un grande successo, tanto che sono in molti a volere una seconda stagione. In attesa di informazioni a riguardo, vi segnaliamo questa intervista al regista di Watchmen, serie che si è aggiudicata quattro diversi TCA Awards.

Negli scorsi giorni si è tenuta la premiazione dei "The Television Critics Association Awards", evento che è giunto alla sua trentaseiesima edizione. Sei delle tredici categorie sono state vinte da produzioni di HBO, a conferma dell'elevata qualità delle opere del network statunitense, di queste quattro sono state assegnate a Watchmen, che diventa così una delle serie più di successo dell'ultimo anno. In particolare, è stata premiata Regina King per la sua interpretazione della protagonista, ecco quindi l'elenco dei premi:

Individual Achievement in Drama

Outstanding New Program

Outstanding Achievement in Movies or Miniseries

Program of the Year

L'ultimo riconoscimento è particolarmente importante, essendo Watchmen riuscita a battere la concorrenza composta da opere del calibro di Better Call Saul, Mrs. America, Unbelievable, Succession e Schitt's Creek. Come abbiamo già detto, la seconda stagione della serie non è ancora stata confermata, nel frattempo vi lasciamo con questo video che ci mostra la vera identità di un personaggio di Watchmen, svelata durante un'intervista alla celebre rivista Rolling Stones.