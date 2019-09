Watchmen: il costume di Ozymandias sarà uguale alla versione dei fumetti

Come avete potuto vedere nella precedente featurette di Watchmen, la nuova serie di HBO avrà nel cast nomi importanti come Regina King e Jeremy Irons. Vediamo quale sarà il look del personaggio interpretato dall'attore britannico.

Ricordiamo che Jeremy Irons vestirà i panni di Adrian Veidt, conosciuto anche come Ozymandias, personaggio creato da Alan Moore. Ai fan dell'opera non è sfuggito un particolare importante: nel video condiviso dall'emittente statunitense è possibile vedere Veidt in una prigione, con indosso l'iconico costume viola e dorato.

A notare questo dettaglio è stato l'account di Instagram hbo.watchmen, che in un post presente sulla sua pagina e che trovate anche in calce alla notizia, ha confrontato un frame del video con un'immagine del fumetto. I produttori della serie hanno comunque voluto rimarcare come questa non sarà un semplice remake del film del 2009 diretto da Zack Snyder o una trasposizione dei fumetti omonimi, ma: "Sto facendo delle aggiunte ad un mondo che è stato già creato... posso solo rimanere fedele allo spirito di Watchmen e sperare che vada tutto bene", sono le parole con cui lo showrunner Damon Lindelof ha voluto descrivere l'opera.

Mentre aspettiamo il 20 ottobre, data di inizio della serie, vi lasciamo con il recente trailer ufficiale di Watchmen.