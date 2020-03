Watchmen, Damon Lindelof: 'Al momento non ho nessuna idea per una seconda stagione'

Watchmen è stata sicuramente una delle serie più apprezzate della passata stagione televisiva e uno dei prodotti più curati in assoluto alla HBO, che storicamente ripone grande attenzione alle sue produzioni, e anche se non dovesse esserci una seconda stagione, la serie sarebbe già autoconclusiva di per sé.

Già prima della messa in onda del primo episodio ci si chiedeva se HBO avrebbe rinnovato la serie per una seconda stagione e di come questo fosse molto meno scontato di quanto sembrasse, anche perché all'epoca si parlava di miniserie e non di serie limitata, quindi con una sua effettiva conclusione al termine dei nove episodi.

Nelle ultime settimane, lo stesso creatore e showrunner di Watchmen, Damon Lindelof, aveva dichiarato che secondo lui una seconda stagione sarebbe stata realizzata prima o poi, ma senza il suo coinvolgimento, preferendo dedicarsi ad altri progetti. Ora, grazie a una nuova intervista concessa a Collider, sempre Lindelof ha ribadito di non aver nessuna idea su una seconda stagione di Watchmen e che nulla è stato messo da parte mentre si girava la prima: "Mi sarebbe piaciuto davvero avere un’idea per la seconda stagione. Mi piacerebbe un sacco se ci fosse una seconda stagione. Ma abbiamo messo tutto ciò che avevamo sul tavolo per la prima stagione. Ogni grande idea è stata inserita in quella stagione, non ci siamo mai detti “teniamoci questo per la seconda”. Quindi... potrebbe esserci una seconda stagione? Personalmente spero di sì, ma non credo che dovrebbero farla solo perché alla gente è piaciuta la prima stagione".

Parole certamente condivisibili; il finale della prima stagione di Watchmen è perfettamente autoconclusivo e a giudicare dalle reazioni del pubblico è risultato pienamente soddisfacente, tanto che i fan sono dilaniati dalle sensazioni del volere una seconda stagione ma di non voler vedere rovinato lo show con nuovi episodi non all'altezza.

