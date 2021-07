Watchmen, Damon Lindelof conosce l'origine della navicella Blue Origin di Jeff Bezos?

L'estate 2021 si sta caratterizzando come l'estate dei miliardari che si avventurano fino allo spazio. Dopo Richard Branson e la sua Virgin, il fondatore di Amazon Jeff Bezos insieme ad altre tre persone ha raggiunto lo spazio a bordo di Blue Origin. Damon Lindelof, creatore di Watchmen, potrebbe conoscere l'origine della navicella.

Bezos ha partecipato al viaggio con il fratello Mark Bezos, l'aviatrice ultra-ottantenne Wally Funk e il diciottenne Oliver Daemen.

E proprio nella serie di Damon Lindelof potrebbe esserci un indizio sull'ispirazione avuta da Bezos; all'inizio della serie l'agente dell'FBI Laurie Blake (Jean Smart) fruga nella propria borsetta per estrarre un sex toy di colore blu.



Ad alimentare la bizzarra teoria è stato proprio Damon Lindelof, specificando come la forma di Blue Origin somigli molto al sex toy in questione.

Non è la prima volta che Lindelof si pronuncia su 'questioni spaziali'; il creatore di Watchmen aveva pubblicato un post esilarante sulla prossima spedizione spaziale della NASA.

Ovviamente anche il meme su Blue Origin e l'oggetto di scena di Watchmen ha creato una reazione esilarante e divertita tra i fan.

Il viaggio di Jeff Bezos ha chiaramente creato molto scalpore nell'opinione pubblica e non solo, dopo quello effettuato da Richard Branson e il suo storico marchio Virgin circa dieci giorni prima.



Per scoprire tutti gli Easter Egg di Watchmen potete leggere il nostro approfondimento sulla serie HBO.