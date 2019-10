Watchmen: Damon Lindelof non sa ancora se produrrà la seconda stagione

Stando ai dati della premiere di Watchmen, il primo episodio dell'attesa serie TV prodotta da HBO è stato uno dei più visti, raggiungendo la cifra di 800.000 telespettatori. Nonostante questo il produttore esecutivo Damon Lindelof ha ammesso di non aver ancora deciso se sarà lui a produrre la seconda stagione.

Il celebre autore di Lost ha voluto infatti commentare così la sua presenza in un eventuale seguito: "Non è la mia storia capito? Me ne sono appropriato. Quindi l'idea che qualcun altro arrivi e faccia una seconda stagione di Watchmen mi entusiasma molto. Sarei in prima fila a guardarla. Questi nove episodi sono tutto quello che ho da dire al momento su Watchmen, credo che si ripartirà da lì". Nonostante il grande successo di cui sta godendo la serie quindi un suo eventuale rinnovo non è certo. L'intervista continua chiedendo allo showrunner chi vorrebbe vedere al suo posto, la risposto è subito pronta: "Ryan Coogler", nome del regista responsabile di Black Panther.

Così mentre aspettiamo di conoscere quale sarà il futuro dello show con protagonista Regina King vi lasciamo con la nostra recensione della prima puntata di Watchmen, andata in onda lunedì scorso su Sky Atlantic e disponibile in streaming su Sky Go e Now TV.