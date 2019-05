Watchmen: Damon Lindelof omaggia Alan Moore e Dave Gibbons su Instagram

A poche ore dalla pubblicazione del trailer ufficiale della serie tv di Watchmen, il creatore del nuovo show HBO Damon Lindelof è sceso su Instagram per rendere omaggio ad Alan Moore e Dave Gibbons, ideatori della graphic novel originale edita da DC Comics a metà degli anni '80.

Come abbiamo visto nel nostro speciale sul Watchmen di Damon Lindelof, lo show sarà un sequel diretto del fumetto di Moore e Gibbons, che a sua volta aveva ispirato un adattamento cinematografico diretto da Zack Snyder (leggi: Everycult su Watchmen): come potete vedere in calce all'articolo, lo showrunner ha pubblicato sulla propria pagina ufficiale del popolare social network un post che omaggia proprio i due fumettisti.

"Per coloro che non hanno familiarità con il brillante materiale originale, vi basti sapere che TUTTO ciò che vedrete nella mia serie è stato costruito sulle fondamenta create dall'incredibile abilità artistica di Moore & Gibbons. Continuerò a decantare i loro nomi finché non potrò più cantare, perché se sono arrivato dove sono arrivato è soprattutto per merito loro."

Lindelof non ha mai nascosto la sua passione per il seminale fumetto DC: oltre ad aver tratto da esso molte ispirazioni per lo sviluppo di Lost (oltre alla sperimentazione narrativa, pensate al personaggio di Desmond, che percepisce il tempo in maniera diversa come il Dottor Manhattan, o al ruolo che in Watchmen ha "l'isola misteriosa" scoperta dal Comico), anni fa scrisse una recensione dell'opera definendola "la più grande opera narrativa mai creata".

Quali sono le vostre aspettative per la serie HBO? Come al solito, ditecelo nella sezione dei commenti.