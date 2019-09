Watchmen: Damon Lindelof parla del personaggio di Regina King

Dopo la conferma della data di uscita di Watchmen, iniziano ad arrivarci sempre più informazioni riguardo questa nuova trasposizione del mondo creato da Alan Moore. Il produttore esecutivo della serie, in una recente intervista, ha parlato del personaggio interpretato da Regina King.

La sinossi ufficiale dello show è la seguente: "Ambientata in un mondo in cui i supereroi sono diventati dei fuorilegge, la serie Watchmen, dal produttore esecutivo di The Leftovers e in uscita il prossimo autunno, non rinnega il fascino nostalgico della graphic novel con lo stesso nome, ma tenta di crearsi uno spazio tutto suo". Riguardo il personaggio di Angela Abar il creatore di Lost rivela che non poteva scegliere nessun altro se non Regina King: "Continuavo a pensare perché Regina non è la star quando in realtà è lei la protagonista? Non scriverei mai niente dove lei deve mentire, perché Regina è sempre sincera". Come avete potuto vedere nel trailer di Watchmen Angela Abar è un poliziotto che decide di diventare un vigilante armato per sconfiggere un gruppo di criminali suprematisti bianchi, questo la rende simile al personaggio di Nite-Owl, anche lui membro della polizia: "A Regina piace molto l'idea che Angela non è solo una persona che indossa un bel costume e picchia i cattivi. La sua è una battaglia di Sisifo: può combattere i suprematisti ma non può sconfiggere il suprematismo bianco".

Non resta che aspettare il 20 ottobre per scoprire l'esito di questo scontro e rivivere il mondo di Watchmen.