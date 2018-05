Watchmen: Damon Lindelof rivela i piani per la serie HBO

Durante la notte, lo sceneggiatore di Prometheus, Lost, Cowboys and Aliens e The Leftovers ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram una lunga lettera ai fan di Watchmen illustrando alcuni dettagli sull'attesissima produzione televisiva targata HBO.

Giunti al 140esimo giorno di produzione, Lindelof ha voluto raccontarsi ai fan in una lettera di sei pagine estremamente personale, nella quale lo sceneggiatore del New Jersey ha esplorato il suo rapporto con la graphic novel originale scritta da Alan Moore ed illustrata da Dave Gibbons, dichiarando quanta importanza l'opera abbia avuto nella sua vita.

Il suo primo incontro con la rivoluzionaria serie a fumetti avvenne a dodici anni, quando suo padre gli regalò i primi due numeri intimandogli: "Non sei pronto per questa roba!". A quanto pare, poi, nel corso della sua carriera ben due produttori gli offrirono un contratto per adattare l'opera, ma Lindelof rifiutò in entrambe le occasioni.

Dopo una serie di considerazioni personali e rievocazioni di ricordi (la lettera è scritta con la stessa tecnica narrativa usata da Alan Moore con il personaggio di Dottor Manhattan, alternando cioè momenti di vita passati e presenti), Lindelof ha voluto parlare direttamente ai fan: "Innanzitutto, se siete arrabbiati al pensiero che io stia lavorando su Watchmen, mi dispiace [...]. Non abbiamo alcun desiderio di 'adattare' i dodici numeri che Mr. Moore e Mr. Gibbons hanno creato trent'anni fa", ha dichiarato. "Quei fumetti sono terra sacra e non saranno ricreati o riprodotti o reboottati. Il mio obiettivo è quello di 'remixarli.'"

Paragonando poi il fumetto al Vecchio Testamento e la sua serie tv al Nuovo Testamento, lo sceneggiatore ha aggiunto: "Non stiamo realizzando un sequel. Questa storia sarà ambientata nello stesso mondo del fumetto, ma sarà a se stante e soprattutto originale. Porrà nuove domande ed esplorerà quel mondo attraverso una nuova visione. Soprattutto, sarà contemporanea."

Già adattata per il grande schermo nell'omonimo film di Zack Snyder, Watchmen si appresta a fare il suo ingresso nel mondo della televisione. La produzione è iniziata a settembre 2017 e il pilot sarà diretto da Nicole Kassell.