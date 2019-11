Watchmen: Damon Lindelof rivela dove si trova Adrian Veidt

Little Fear of Lightning, quinto episodio di Watchmen, ha portato su schermo un evento importante dei fumetti, ma ha anche fornito alcune conferme ai sospetti sulla condizione di Adrian Veidt (Jeremy Irons). Inoltre, Damon Lindelof ha rivelato dove si trova l'eccentrico personaggio.

Come abbiamo visto nell'episodio, Ozymandias è prigioniero in un luogo dello spazio da cui sta provando a fuggire mandando messaggi di aiuto ai satelliti terrestri. Ma dove si trova questo posto? Di sicuro non è la Terra, tanto meno Marte, la nuova casa del Dr. Manhattan.



Ebbene, intervistato da Collider, Lindelof ha voluto dare la soluzione a questo interrogativo: Adrian Veidt si trova su Europa, uno dei satelliti di Giove. Lo showrunner ha spiegato che la decisione di tenerlo imprigionato in un posto simile è dovuta al fatto che una prigione normale non sarebbe di certo bastata a contenere un uomo geniale come Veidt.

"Penso che se Adrian Veidt provasse a fuggire da una prigione, non si troverebbe di fronte a una grande sfida. Lo farebbe con grande facilità. Non c'è prigione che possa contenere Adrian Veidt, a meno che la prigione non sia su Europa", ha raccontato Lindelof.

"Abbiamo pensato che se avessimo dovuto imprigionarlo da qualche parte, lui avrebbe dovuto affrontare una prova soverchiante per fuggire".

Anche se ora abbiamo un "dove", bisogna ancora scoprire chi è che ha imprigionato Ozymandias, anche se i maggiori sospetti sono rivolti al Dr. Manhattan.



Inoltre, Lindelof ha rivelato un altro dettaglio della storia di Adrian Veidt, ossia che tra un episodio e l'altro c'è un salto temporale di un anno. "Si tratta di una storia raccontata su una tela davvero grande. Ogni puntata ha luogo in un anno diverso".



Per maggiori informazioni, vi invitiamo a leggere la recensione del quinto episodio di Watchmen. Vi ricordiamo, infine, che HBO ha pubblicato il promo del sesto episodio, incentrato su Sister Night (Regina King).