Watchmen, Damon Lindelof su Rorschach: 'Nel fumetto è un personaggio inutile'

In Little Fear of Nothing, quinto episodio del Watchmen di Damon Lindelof, abbiamo scoperto (almeno in parte) le vere intenzioni del Settimo Cavalleria, la setta di suprematisti bianchi che si nasconde dietro le celebri maschere di Rorschach.

Nella puntata, infatti, viene spiegato che un giovane Adrian Veidt (Jeremy Irons), poco prima del finto attacco alieno da lui organizzato con la Piovra Gigante, aveva inviato un video a Robert Redford, che allora non era ancora diventato Presidente degli Stati Uniti. Nel filmato, che i Rorschach possiedono, si intuisce che Redford è diventato il leader della nazione grazie ad Ozymandias, che aveva pianificato tutto con decenni di anticipo.

Il videomessaggio aggiunge una nuova chiave di lettura per decifrare le motivazioni del Settimo Cavalleria, nonché l'impatto che l'originale Rorschach ha avuto su di loro.

In questo senso, ci vengono in soccorso alcune dichiarazioni che Lindelof rilasciò a Vulture qualche tempo fa: "Una delle cose che mi ha davvero colpito durante la mia rilettura di Watchmen, che ho letto decine di volte ma che sono andato a recuperare mentre stavamo scrivendo lo show, è stata la totale inutilità di Rorschach. Durante la storia, non riesce ad ottenere nulla. Okay, trova il costume del Comico nell'appartamento di Blake e poi avvisa il dottor Manhattan che qualcuno sta dando la caccia alle maschere. Ma, in fondo, il dottor Manhattan saprebbe se qualcuno gli dà la caccia, e poi scopriamo che la teoria sull'assassino di supereroi è completamente sbagliata. La sua tecnica investigativa è quella di entrare nei bar e rompere le dita della gente. Viene incastrato dalla polizia con Moloch e viene gettato in prigione. Dan arriva e lo porta via, poi va a Karnak ma arriva troppo tardi per fermare il piano di Veidt. Quindi decide di raccontare la verità al mondo, ma viene ucciso. Nel suo diario non parla del piano di Veidt perché tutto ciò che apprende a Karnak non fa in tempo a scriverlo. Ha una visione molto non progressiva del mondo. È triste ed è tragico".

Lindelof ha aggiunto: "Allo stesso tempo, adoro Rorschach. L'ho amato quando ero un tredicenne e lo amo ancora. Ho tanta empatia e compassione per questo ragazzo chi sta perdendo. Il mondo è nauseabondo, e non c'è niente che possa fare per fermarlo."

