Watchmen: per Damon Lindelof la serie 'affronterà il lascito di Dr. Manhattan'

Nel corso di un lunga intervista concessa a Entertainment Weekly, Damon Lindelof ha affrontato anche un altro spinoso soggetto che farà parte della serie su Watchmen, ovvero la presenza del Dr. Manhattan.

Dopo aver chiarito che sarà più un sequel che un reboot, Lindelof ha quindi discusso dell'influenza del personaggio sulla nuova serie, rivelando inoltre che non avrà un ruolo molto grande nell'economia della narrazione, almeno non all'inizio. Il personaggio continuerà ad allargare la sua ombra a causa del suo lascito.

"Ho sempre pensato che la parte più rilevante di Watchmen fosse il concetto dietro l'atto di mascherarsi, le riflessioni su autorità e politica, tutti temi che si aggiungevano a quelli superomistici. In Watchmen nessuno ha superpoteri - l'unico individuo che ne è dotato è Dr. Manhattan e attualmente non è sul pianeta Terra. Quindi mi sono reso conto che non sarebbe stata una decostruzione del mito del supereroe perché tutti i personaggi in Watchmen sono umani che si travestono. Sarebbe stato più interessante analizzare i risvolti psicologici del perché decidono di travestirsi, perché credono che mettersi una maschera e nascondere la propria identità sia una buona idea, e sono dei temi interessanti da esplorare, così come il fatto che la maschera è sì un qualcosa che nasconde ma anche allo stesso tempo qualcosa che ti espone, perché la maschera è un riflesso di te stesso".

Con queste premesse decisamente stimolanti, non vediamo proprio l'ora di assistere al nuovo show dedicato a Watchmen, che debutterà sulla HBO il 20 ottobre prossimo. Ricordiamo che Jeremy Irons vestirà i panni di Adrian Veidt, conosciuto anche come Ozymandias, personaggio creato da Alan Moore. Nell'ultimo trailer ufficiale di Watchmen ai fan non è sfuggito un dettaglio particolare del costume del personaggio.