Watchmen di Damon Lindelof è la serie più nominata ai TV Critic Awards 2020

L'Hollywood Reporter ha annunciato i candidati ai TV Critics Awards 2020, e rispettando le attese Watchmen di Damon Lindelof ha ottenuto più candidature di tutte le altre serie nominate.

La serie, che si svolge 30 anni dopo il celebre fumetto DC Comics, è stata accolta dal plauso universale della critica (inclusi noi di Everyeye, che l'abbiamo promossa a pieni voti nella nostra recensione finale di Watchmen), cosa che gli ha assicurato un punteggio del 95% su Rotten Tomatoes. I nove episodi sono serviti a Regina King per una candidatura come miglior attrice in una serie drammatica, mentre la produzione è stata nominata anche nelle categorie Outstanding Achievement in Movie or Miniseries, Outstanding New Program e nella prestigiosa categoria Program of the Year. L'unica altra serie ad guadagnare quattro nomination è stata Unbelievable di Netflix.

Qui sotto tutte le nomination:

INDIVIDUAL ACHIEVEMENT IN DRAMA

Cate Blanchett, “Mrs. America” – FX on Hulu

Kaitlyn Dever, “Unbelievable” – Netflix

Regina King, “Watchmen” – HBO

Mark Ruffalo, “I Know This Much Is True” – HBO

Rhea Seehorn, “Better Call Saul” – AMC

Jeremy Strong, “Succession” – HBO

Merrit Wever, “Unbelievable” – Netflix

INDIVIDUAL ACHIEVEMENT IN COMEDY

Pamela Adlon, "Better Things" – FX

Christina Applegate, "Dead to Me" – Netflix

Elle Fanning, "The Great" – Hulu

Catherine O'Hara, "Schitt's Creek" – Pop TV

Issa Rae, “Insecure” – HBO

Ramy Youssef, "Ramy" – Hulu

OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN MOVIE OR MINISERIES

“Little Fires Everywhere” – Hulu

"Mrs. America" – FX on Hulu

"Normal People" – Hulu

"The Plot Against America" – HBO

"Unbelievable" – Netflix

"Watchmen" – HBO

OUTSTANDING NEW PROGRAM

"The Great" – Hulu

"The Mandalorian" – Disney+

"The Morning Show" – AppleTV+

"Never Have I Ever" – Netflix

"Watchmen" – HBO

"Zoey’s Extraordinary Playlist" – NBC

OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN DRAMA

"Better Call Saul" – AMC

“The Crown” – Netflix

“Euphoria” – HBO

"The Good Fight" - CBS All Access

"Pose" – FX

"Succession" – HBO

OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN COMEDY

"Better Things" – FX

"Dead to Me" – Netflix

"The Good Place" - NBC

"Insecure" – HBO

"Schitt's Creek" – Pop TV

"What We Do in the Shadows" – FX

PROGRAM OF THE YEAR

"Better Call Saul" – AMC

“Mrs. America” – FX on Hulu

“Schitt’s Creek” – Pop TV

“Succession” – HBO

“Unbelievable” – Netflix

“Watchmen” – HBO

