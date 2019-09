Watchmen: Damon Lindelof spiega perché ha scelto di fare la serie sequel

Come spiegato dallo stesso Damon Lindelof, gli spettatori dovranno aspettarsi un sequel piuttosto che un reboot di Watchmen, ma perché lo showrunner ha deciso di partire dalle fondamenta dell'opera creata da Alan Moore per arrivare a raccontare una storia nuova, seppure in linea con lo spirito originale?

Intervistato da Entertainment Weekly, Lindelof ha parlato di cosa potrebbe aggiungere a questo universo narrativo, una domanda che continua a porsi. "Ormai lo chiedo al mio terapista una volta a settimana. 'Perché Watchmen?' Prima di tutto perché è qualcosa che amo e che ha avuto una grande influenza su di me fin da quando l'ho letto a 13 anni".



Questo lo ha portato a voler lavorare su un'opera che ha adorato, nonostante ciò significhi esporsi alla possibilità di ricevere numerose critiche per l'operazione. Quel che vuole fare Lindelof con il materiale di partenza è di "esserne ispirato, non voglio cancellarlo ma voglio costruire sulle sue fondamenta". Ma come fare ciò? "Dipende dall'avere o meno la giusta idea. All'inizio erano su cosa fare con Watchmen e dopo un po' non l'ho sentita più come una decisione da prendere ma come qualcosa che mi sentivo obbligato a fare. Può sembrare arrogante ma, quando non ho fatto scelte basate su questa sensazione, le cose non sono andate molto bene, perché ti ritrovi a farle per i motivi sbagliati. Quando invece sei davvero ispirato, devi inseguire quel sogno anche se può portarti alla rovina".

Lindelof ha speso anche diverse parole sul ruolo che avrà il Dr. Manhattan nello show targato HBO.

Ricordiamo che Watchmen debutterà il 20 ottobre su HBO e in Italia arriverà in contemporanea su Sky Atlantic. Nei giorni scorsi è stato pubblicato il nuovo trailer ufficiale e anche il poster con Regina King nei panni di Sister Night.