Watchmen: per Damon Lindelof la stagione due si farà, ma senza di lui

Fresco fresco della vittoria ai WGA Awards 2020, Damon Lindelof per la prima volta ha rilasciato una dichiarazione in merito alla possibilità di una seconda stagione di Watchmen.

Come noto infatti a chiudere le porte a nuovi episodi era stato qualche settimana fa il boss della HBO Casey Bloys, che a sua volta aveva rimesso tutto nelle mani dello sceneggiatore: ora l'autore ha parlato di cosa accadrà, chiudendo le porte ad un suo ritorno ... ma non a quello dello show.

"Capisco che la stampa e i fan vogliano una risposta ferma. Ci sarà una nuova stagione, o non ci sarà una nuova stagione. E sfortunatamente la risposta è: 'Probabilmente non ci sarà'. Sono stato abbastanza coerente in questo senso fin da quando abbiamo presentato lo spettacolo al Comic-Con. Quando ho sottoposto le mie idee alla HBO, già dal primo incontro in assoluto, ero partito da un paragone con Fargo e True Detective. Per questo credo che ci sia una probabilità molto alta che la serie tornerà, ma allo stesso tempo la possibilità che sia io a tornare con essa inizia a calare. Mi piacerebbe vedere nuovi episodi perché penso che ci sia bisogno di più programmi televisivi come True Detective o Fargo, show in cui altri visionari possano entrare e raccontare la loro storia. Non ho creato io il mondo di Watchmen, quindi penso che sarebbe ipocrita da parte mia dire che sono l'unico in grado di scrivere questa serie. In questo modo, se fra tre o quattro o cinque anni avrò il mio momento di 'eureka', potrei voler tornare" ha scherzato Lindelof.

Insomma, non c'è ancora nulla di definito ma il futuro di Watchmen potrebbe concretizzarsi senza la penna di Lindelof. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.