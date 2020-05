Watchmen, Damon Lindelof: 'Una seconda stagione? Non dovrei essere io a farla'

Watchmen, La serie tv creata da Damon Lindelof (co-autore di un altro colosso della serialità quale Lost) con le sue nove puntate è uno dei prodotti più riusciti degli ultimi anni, e non a caso ha ricevuto molti premi di critica e pubblico.

Visto il successo della serie tv ispirata ai fumetti di Alan Moore e Dave Gibbons, si è subito cominciato a parlare di un ritorno per la seconda stagione di Watchmen, molto desiderata dai fan, e anche la misteriosa comparsa sui social ufficiali di un'illustrazione dell'iconico orologio giallo con lancetta sanguinosa non ha fatto che incrementare i presentimenti degli appassionati.

Ma come la pensa il creatore dell'acclamato show HBO, Damon Lindelof? Di recente, Lindeloff è stato intervistato da Comicbook riguardo il futuro della serie, e la sua opinione in merito è risultata piuttosto chiara: "Penso che Zack [Snyder] abbia fatto davvero un buon lavoro nell'adattare quei 12 numeri nel film. Quindi abbiamo fatto i nostri nove episodi. Ci sono voluti 30 anni per giustificare una continuazione di Watchmen. Spero che non ne occorrano altri 30.[...]Semplicemente non penso che dovrei essere io a farlo a meno che non abbia le idee molto chiare su come continuare"

"È immensamente lusinghiero essere in una posizione in cui le persone vogliono di più. Sono stato dall'altra parte, dove ti dicono 'Sei andato avanti troppo a lungo.' [...] A meno che non sei costretto a farlo [...] non penso che dovresti farlo solo perché l'hai fatto una volta con successo".

Lo sceneggiatore sarà disponibile a dare qualunque informazione per consentire ad altri di farsi avanti per una seconda stagione, ma che, per ora, il lavoro fatto non prevede necessariamente un seguito. Intanto, per chi se la fosse persa, vi lasciamo alla recensione finale di Watchmen, e ricordiamo che saranno disponibili a breve i cofanetti DVD e Blu Ray di Watchmen.