Watchmen, Damon Lindelof e Yahya Abdul-Mateen riflettono sul clamoroso finale

Yahya Abdu-Meteen II si è unito al cast di Watchmen senza sapere davvero chi avrebbe interpretato. Lo hanno rivelato lo stesso attore e Damon Lindelof durante una recente intervista con Variety, durante la quale hanno svelato alcuni retroscena sulla creazione del nuovo Dr. Manhattan per la serie HBO.

"Nella pagine che ho ricevuto per il provino era la persona più ordinaria del mondo, certamente non un supereroe" ha spiegato Abdul-Mateen, che al tempo credeva di vestire solamente i panni di Cal Abar, marito di Angela Abar (Regina King).

Lindelof ha svelato la vera natura del personaggio solo una volta terminate le riprese dell'episodio pilota, quando ha spiegato all'attore non solo che Cal era tutt'altro che un essere ordinario, ma che lui stesso non sapeva di essere la "persona" più potente della Terra.

"La scelta di fare assumere al Dr. Manhattan le sembianze di una persona di colore è l'idea che ha preso più tempo nella stanza degli sceneggiatori" ha spiegato l'autore. "C'erano giorni in cui sembrava una questione troppo problematica, e altri giorni che sembra il giusto modo per sfidare lo status quo. Penso che l'unica ragione per cui ha funzionato sia l'interpretazione di Yahya."

Per altri approfondimenti vi lasciamo alla nostra recensione finale di Watchmen, che ricordiamo avere ottenuto ben 26 nomination agli Emmy 2020.